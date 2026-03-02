Сборная Ирана по футболу может не сыграть на Чемпионате мира в США после гибели лидера страны

Сборная Ирана по футболу может не выступить на Чемпионате мира в США после смерти аятоллы, верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщает AP, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что не знает, сможет ли национальная сборная играть матчи Чемпионата мира в Соединенных Штатах после бомбардировки его страны США и Израилем.

Безусловно то, что после этого нападения мы не можем ожидать, что с надеждой будем ждать Чемпионат мира - сказал функционер.

Издание указывает, что болельщикам из Ирана уже запретили въезд в США "в рамках первой версии запрета на поездки, объявленной администрацией Трампа".

Справочно

Иран попал в группу G на Чемпионате мира по футболу и должен сыграть в Инглвуде, Калифорния, против Новой Зеландии 15 июня и Бельгии 21 июня, а затем завершит первый раунд против Египта в Сиэтле 26 июня.

США принимают турнир вместе с Канадой и Мексикой с 11 июня по 19 июля.

Напомним

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила об отсутствии рисков для болельщиков ЧМ-2026 после беспорядков, вызванных смертью лидера наркокартеля. Она заверила в безопасности и нормализации ситуации, а ФИФА подтвердила проведение турнира в Мексике.

Иран посетит жеребьевку чемпионата мира по футболу в США, несмотря на бойкот федерации