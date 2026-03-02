$43.210.00
1 марта, 20:23 • 15922 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 25506 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 25484 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 32696 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 46932 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 60864 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 67335 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 76428 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 78433 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 74136 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Сборная Ирана по футболу может не сыграть на Чемпионате мира в США после гибели лидера страны

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что не знает, сможет ли национальная сборная играть матчи Чемпионата мира в США. Это связано с бомбардировкой страны США и Израилем, а также запретом на въезд иранским болельщикам.

Сборная Ирана по футболу может не сыграть на Чемпионате мира в США после гибели лидера страны

Сборная Ирана по футболу может не выступить на Чемпионате мира в США после смерти аятоллы, верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщает AP, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что не знает, сможет ли национальная сборная играть матчи Чемпионата мира в Соединенных Штатах после бомбардировки его страны США и Израилем.

Безусловно то, что после этого нападения мы не можем ожидать, что с надеждой будем ждать Чемпионат мира

- сказал функционер.

Издание указывает, что болельщикам из Ирана уже запретили въезд в США "в рамках первой версии запрета на поездки, объявленной администрацией Трампа".

Справочно

Иран попал в группу G на Чемпионате мира по футболу и должен сыграть в Инглвуде, Калифорния, против Новой Зеландии 15 июня и Бельгии 21 июня, а затем завершит первый раунд против Египта в Сиэтле 26 июня.

США принимают турнир вместе с Канадой и Мексикой с 11 июня по 19 июля.

Напомним

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила об отсутствии рисков для болельщиков ЧМ-2026 после беспорядков, вызванных смертью лидера наркокартеля. Она заверила в безопасности и нормализации ситуации, а ФИФА подтвердила проведение турнира в Мексике.

Вадим Хлюдзинский

