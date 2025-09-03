Збір ДНК українців в Іспанії для пошуку зниклих родичів: як записатись та скільки триватиме
Київ • УНН
МКЗБ проводить збір ДНК-зразків в Іспанії для пошуку зниклих безвісти українців. Прийом заявок триватиме до 18 вересня 2025 року.
МКЗБ у взаємодії з Головним слідчим управлінням Національної поліції України та Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, проведе кампанію зі збору референтних (ДНК) зразків у Іспанії, пише УНН.
Деталі
До 18 вересня 2025 року МКЗБ здійснить прийом заявок на відбір ДНК зразків від родичів зниклих безвісти українців, які наразі проживають в Іспанії.
Якщо ваші близькі зникли внаслідок війни, а ви зараз перебуваєте в Іспанії, ви можете подати заявку до МКЗБ та долучитися до ініціативи
Розклад відбору ДНК зразків в Іспанії:
- 19.09.2025 - у м. Барселона;
- 21.09.2025 - у м. Мадрид.
Кампанія проводиться у співпраці з Головним слідчим управлінням Нацполіції України та Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Щоб подати заявку заповніть форму за посиланням: https://bit.ly/4ndsxA9
Або зверніться за номером: +38 (068) 791-00-00 (доступні також месенджери Telegram, Viber, WhatsApp).
