Ексклюзив
07:25 • 3326 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 9444 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 14680 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 15764 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 71847 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 102008 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 140284 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 150509 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 80078 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 143261 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотах Ми-8
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 14681 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Збір ДНК українців в Іспанії для пошуку зниклих родичів: як записатись та скільки триватиме

Київ • УНН

 • 122 перегляди

МКЗБ проводить збір ДНК-зразків в Іспанії для пошуку зниклих безвісти українців. Прийом заявок триватиме до 18 вересня 2025 року.

Збір ДНК українців в Іспанії для пошуку зниклих родичів: як записатись та скільки триватиме

МКЗБ у взаємодії з Головним слідчим управлінням Національної поліції України та Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, проведе кампанію зі збору референтних (ДНК) зразків у Іспанії, пише УНН.

Деталі

До 18 вересня 2025 року МКЗБ здійснить прийом заявок на відбір ДНК зразків від родичів зниклих безвісти українців, які наразі проживають в Іспанії.

Якщо ваші близькі зникли внаслідок війни, а ви зараз перебуваєте в Іспанії, ви можете подати заявку до МКЗБ та долучитися до ініціативи

- йдеться у повідомленні.

Розклад відбору ДНК зразків в Іспанії:

  • 19.09.2025 - у м. Барселона;
    • 21.09.2025 - у м. Мадрид.

      Кампанія проводиться у співпраці з Головним слідчим управлінням Нацполіції України та Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

      Щоб подати заявку заповніть форму за посиланням: https://bit.ly/4ndsxA9

      Або зверніться за номером: +38 (068) 791-00-00 (доступні також месенджери Telegram, Viber, WhatsApp).

      Уповноважений з питань зниклих безвісти розповів, скільки ДНК-лабораторій в Україні12.06.25, 16:59 • 2349 переглядiв

      Ольга Розгон

      СуспільствоНаші за кордоном
      Національна поліція України
      благодійність
      Іспанія
      Мадрид
      Україна