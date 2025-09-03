Сбор ДНК украинцев в Испании для поиска пропавших родственников: как записаться и сколько продлится
Киев • УНН
МКЗБ проводит сбор ДНК-образцов в Испании для поиска пропавших без вести украинцев. Прием заявок продлится до 18 сентября 2025 года.
МКЗБ во взаимодействии с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины и Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, проведет кампанию по сбору референтных (ДНК) образцов в Испании, пишет УНН.
Детали
До 18 сентября 2025 года МКЗБ осуществит прием заявок на отбор ДНК образцов от родственников пропавших без вести украинцев, которые сейчас проживают в Испании.
Если ваши близкие пропали в результате войны, а вы сейчас находитесь в Испании, вы можете подать заявку в МКЗБ и присоединиться к инициативе
Расписание отбора ДНК образцов в Испании:
- 19.09.2025 - в г. Барселона;
- 21.09.2025 - в г. Мадрид.
Кампания проводится в сотрудничестве с Главным следственным управлением Нацполиции Украины и Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Чтобы подать заявку, заполните форму по ссылке: https://bit.ly/4ndsxA9
Или обратитесь по номеру: +38 (068) 791-00-00 (доступны также мессенджеры Telegram, Viber, WhatsApp).
