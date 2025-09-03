$41.370.05
Эксклюзив
07:25 • 3132 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 8996 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Эксклюзив
06:16 • 14348 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 15451 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
2 сентября, 11:50 • 71544 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
2 сентября, 11:02 • 101917 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемого
2 сентября, 10:24 • 140067 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 150459 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 80053 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - Генштаб
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 143234 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Сбор ДНК украинцев в Испании для поиска пропавших родственников: как записаться и сколько продлится

Киев • УНН

 • 46 просмотра

МКЗБ проводит сбор ДНК-образцов в Испании для поиска пропавших без вести украинцев. Прием заявок продлится до 18 сентября 2025 года.

Сбор ДНК украинцев в Испании для поиска пропавших родственников: как записаться и сколько продлится

МКЗБ во взаимодействии с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины и Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, проведет кампанию по сбору референтных (ДНК) образцов в Испании, пишет УНН.

Детали

До 18 сентября 2025 года МКЗБ осуществит прием заявок на отбор ДНК образцов от родственников пропавших без вести украинцев, которые сейчас проживают в Испании.

Если ваши близкие пропали в результате войны, а вы сейчас находитесь в Испании, вы можете подать заявку в МКЗБ и присоединиться к инициативе

- говорится в сообщении.

Расписание отбора ДНК образцов в Испании:

  • 19.09.2025 - в г. Барселона;
    • 21.09.2025 - в г. Мадрид.

      Кампания проводится в сотрудничестве с Главным следственным управлением Нацполиции Украины и Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

      Чтобы подать заявку, заполните форму по ссылке: https://bit.ly/4ndsxA9

      Или обратитесь по номеру: +38 (068) 791-00-00 (доступны также мессенджеры Telegram, Viber, WhatsApp).

      Уполномоченный по вопросам пропавших без вести рассказал, сколько ДНК-лабораторий в Украине12.06.25, 16:59 • 2349 просмотров

      Ольга Розгон

      ОбществоНаши за границей
      Национальная полиция Украины
      благотворительность
      Испания
      Мадрид
      Украина