Заволоділа державним майном у незаконний спосіб: колишня посадовиця Державної реєстраційної служби отримала підозру

Правоохоронці повідомили про підозру колишній посадовиці Державної реєстраційної служби України. ЇЇ підозрюють у пособництві у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України), повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, йдеться про територію земельної ділянки площею 25 га у центрі Києва - там розташоване оборонне підприємство військово-промислового комплексу.

Ще в 2007 році частину належного нерухомого майна підприємства було передано у спільну діяльність із приватними структурами. Далі представники цих компаній намагалися в судовому порядку визнати за собою право власності на окремі приміщення, але успіху не мали.

Наприкінці 2013 року підозрювана зареєструвала право спільної часткової власності на нерухомість на користь цих суб’єктів господарювання. Жінка зробила це всупереч інтересам служби та на підставі судового рішення, яке на той момент не набрало законної сили, а згодом було скасовано.

В результаті відбулось незаконне відчуження державної власності. Затриманій погрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна: їй обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо

