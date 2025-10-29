Завладела государственным имуществом незаконным способом: бывшая чиновница Государственной регистрационной службы получила подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении бывшей чиновнице Государственной регистрационной службы Украины. Ее подозревают в пособничестве в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины), сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Подробности

Как установило следствие, речь идет о территории земельного участка площадью 25 га в центре Киева - там расположено оборонное предприятие военно-промышленного комплекса.

Еще в 2007 году часть принадлежащего недвижимого имущества предприятия была передана в совместную деятельность с частными структурами. Далее представители этих компаний пытались в судебном порядке признать за собой право собственности на отдельные помещения, но успеха не имели.

В конце 2013 года подозреваемая зарегистрировала право общей долевой собственности на недвижимость в пользу этих субъектов хозяйствования. Женщина сделала это вопреки интересам службы и на основании судебного решения, которое на тот момент не вступило в законную силу, а впоследствии было отменено.

В результате произошло незаконное отчуждение государственной собственности. Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества: ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним

