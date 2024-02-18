Завершені рятувальні роботи на місці удару рф по Куп’янську: двоє загиблих, четверо врятованих

Станом на 10:20 18 лютого завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожих авіабомб у Куп’янську Харківської області. Внаслідок атаки вдалось врятували чотирьох людей, з-під завалів деблокували двох жертв. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.

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Як повідомляється, 17 лютого близько 13:30 російські керовані бомби влучили у середмістя м. Куп’янська. Вибухи спричинили руйнації у 3-х двоповерхових житлових будинків, пошкодили щонайменше 10 особистих осель.

Також внаслідок вибухів виникли дві пожежі, які були ліквідовані.

Надзвичайники врятували з-під завалів 4-х людей. Вони отримали травми і наразі перебувають у медичних закладах. Також вдалось деблокувати з-під завалів тіла 2 осіб: чоловіка та жінки. Станом на 10:20 18 лютого аварійно-рятувальні роботи завершені - йдеться у повідомленні ДСНС.

Атака рф на Куп'янськ: з-під завалів дістали ще одну жертву