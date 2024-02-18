Завершены спасательные работы на месте удара рф по Купянску: двое погибших, четверо спасенных

По состоянию на 10:20 18 февраля завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеских авиабомб в Купянске Харьковской области. В результате атаки удалось спасли четырех человек, из-под завалов деблокировали двух жертв. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщается, 17 февраля около 13:30 российские управляемые бомбы попали в центр города г. Купянска. Взрывы вызвали разрушения в 3-х двухэтажных жилых домов, повредили по меньшей мере 10 личных домов.

Также в результате взрывов возникли два пожара, которые были ликвидированы.

Чрезвычайники спасли из-под завалов 4-х человек. Они получили травмы и сейчас находятся в медицинских учреждениях. Также удалось деблокировать из-под завалов тела 2 человек: мужчины и женщины. По состоянию на 10:20 18 февраля аварийно-спасательные работы завершены - говорится в сообщении ГСЧС.

Атака рф на Купянск: из-под завалов достали еще одну жертву