Завершены спасательные работы на месте удара рф по Купянску: двое погибших, четверо спасенных
Киев • УНН
Двое погибших и четверо спасенных после российской бомбардировки в Купянске Харьковской области.
По состоянию на 10:20 18 февраля завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеских авиабомб в Купянске Харьковской области. В результате атаки удалось спасли четырех человек, из-под завалов деблокировали двух жертв. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщается, 17 февраля около 13:30 российские управляемые бомбы попали в центр города г. Купянска. Взрывы вызвали разрушения в 3-х двухэтажных жилых домов, повредили по меньшей мере 10 личных домов.
Также в результате взрывов возникли два пожара, которые были ликвидированы.
Чрезвычайники спасли из-под завалов 4-х человек. Они получили травмы и сейчас находятся в медицинских учреждениях. Также удалось деблокировать из-под завалов тела 2 человек: мужчины и женщины. По состоянию на 10:20 18 февраля аварийно-спасательные работы завершены
Атака рф на Купянск: из-под завалов достали еще одну жертву18 февраля 2024, 08:19 • 21217 просмотров
Завершены спасательные работы на месте удара рф по Купянску: двое погибших, четверо спасенных
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