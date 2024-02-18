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Завершены спасательные работы на месте удара рф по Купянску: двое погибших, четверо спасенных

Завершены спасательные работы на месте удара рф по Купянску: двое погибших, четверо спасенных

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 09:10  •  19455 просмотра

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Двое погибших и четверо спасенных после российской бомбардировки в Купянске Харьковской области.

По состоянию на 10:20 18 февраля завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеских авиабомб в Купянске Харьковской области. В результате атаки удалось спасли четырех человек, из-под завалов деблокировали двух жертв. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС. 

Детали 

Как сообщается, 17 февраля около 13:30 российские управляемые бомбы попали в центр города г. Купянска. Взрывы вызвали разрушения в 3-х двухэтажных жилых домов, повредили по меньшей мере 10 личных домов. 

Также в результате взрывов возникли два пожара, которые были ликвидированы.

Чрезвычайники спасли из-под завалов 4-х человек. Они получили травмы и сейчас находятся в медицинских учреждениях. Также удалось деблокировать из-под завалов тела 2 человек: мужчины и женщины. По состоянию на 10:20 18 февраля аварийно-спасательные работы завершены

- говорится в сообщении ГСЧС. 

Атака рф на Купянск: из-под завалов достали еще одну жертву18 февраля 2024, 08:19 • 21217 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Завершені рятувальні роботи на місці удару рф по Куп’янську: двоє загиблих, четверо врятованих
Rescue operations completed at the site of a Russian strike on Kupyansk: two killed, four rescued
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