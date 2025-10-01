Зарплати в окупованому Криму не дотягують до мінімального рівня - ЦНС

У Сімферополі працівники щонайменше 32 компаній отримують зарплати нижчі за встановлений мінімум. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.

Деталі

Низькі виплати стосуються охоронців, водіїв пасажирського та вантажного транспорту - тих, хто забезпечує базові потреби міста. Працівники отримують настільки мізерні зарплати, що їх вистачає лише на часткове покриття найнеобхіднішого, включно з продуктами харчування.

Окупанти залишають людей за межею виживання, платячи копійки, яких не вистачає навіть на харчі - зазначають у ЦНС.

Такі умови праці стали нормою для жителів Криму під окупацією. Реальні зміни можливі лише після деокупації територій. А праця місцевих для кремля завжди нижче прожиткового мінімуму.

Нагадаємо

Раніше у ЦНС повідомляли про загострення паливної кризи на ТОТ. Найгірша ситуація спостерігається в Криму, там все частіше вимикають колонки через відсутність пального.

У Криму ФСБ затримала 22-річного севастопольця за проукраїнські коментарі в Telegram - ЦНС