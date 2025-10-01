Зарплати в окупованому Криму не дотягують до мінімального рівня - ЦНС
Київ • УНН
У Сімферополі щонайменше 32 компанії платять зарплати нижчі за встановлений мінімум, що впливає на охоронців та водіїв. Ці виплати ледь покривають базові потреби, зокрема харчування.
У Сімферополі працівники щонайменше 32 компаній отримують зарплати нижчі за встановлений мінімум. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.
Деталі
Низькі виплати стосуються охоронців, водіїв пасажирського та вантажного транспорту - тих, хто забезпечує базові потреби міста. Працівники отримують настільки мізерні зарплати, що їх вистачає лише на часткове покриття найнеобхіднішого, включно з продуктами харчування.
Окупанти залишають людей за межею виживання, платячи копійки, яких не вистачає навіть на харчі
Такі умови праці стали нормою для жителів Криму під окупацією. Реальні зміни можливі лише після деокупації територій. А праця місцевих для кремля завжди нижче прожиткового мінімуму.
Нагадаємо
Раніше у ЦНС повідомляли про загострення паливної кризи на ТОТ. Найгірша ситуація спостерігається в Криму, там все частіше вимикають колонки через відсутність пального.
