Зарплаты в оккупированном Крыму не дотягивают до минимального уровня - ЦНС

В Симферополе сотрудники как минимум 32 компаний получают зарплаты ниже установленного минимума. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Подробности

Низкие выплаты касаются охранников, водителей пассажирского и грузового транспорта — тех, кто обеспечивает базовые потребности города. Работники получают настолько мизерные зарплаты, что их хватает лишь на частичное покрытие самого необходимого, включая продукты питания.

Оккупанты оставляют людей за чертой выживания, платя копейки, которых не хватает даже на еду - отмечают в ЦНС.

Такие условия труда стали нормой для жителей Крыма под оккупацией. Реальные изменения возможны только после деоккупации территорий. А труд местных для кремля всегда ниже прожиточного минимума.

Напомним

Ранее в ЦНС сообщали о заострении топливного кризиса на ВОТ. Наихудшая ситуация наблюдается в Крыму, там все чаще отключают колонки из-за отсутствия топлива.

В Крыму ФСБ задержала 22-летнего севастопольца за проукраинские комментарии в Telegram - ЦНС