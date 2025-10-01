Зарплаты в оккупированном Крыму не дотягивают до минимального уровня - ЦНС

$41.320.16
30 сентября, 17:35 • 11865 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
30 сентября, 16:26 • 20105 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
30 сентября, 13:32 • 35990 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 32925 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 42919 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 68376 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 33666 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
30 сентября, 07:25 • 27422 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 24142 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21799 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
В Париже посол ЮАР выбросился из окна 22-го этажа отеля30 сентября, 14:43
НБУ выпустил новую 10-гривневую монету в честь Сил беспилотных систем ВСУPhoto30 сентября, 15:14
Харьков снова под атакой дронов: в городе раздаются взрывы30 сентября, 15:17
Трамп назвал Медведева "тупым человеком" и предупредил Россию, что словом "ядерный" не разбрасываются30 сентября, 16:33
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды18:48
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 13:32
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 14:44
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 12:39
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды18:48
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05
Зарплаты в оккупированном Крыму не дотягивают до минимального уровня - ЦНС

Киев • УНН

 • 148 просмотра

В Симферополе по меньшей мере 32 компании платят зарплаты ниже установленного минимума, что влияет на охранников и водителей. Эти выплаты едва покрывают базовые потребности, в частности питание.

Зарплаты в оккупированном Крыму не дотягивают до минимального уровня - ЦНС

В Симферополе сотрудники как минимум 32 компаний получают зарплаты ниже установленного минимума. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Подробности

Низкие выплаты касаются охранников, водителей пассажирского и грузового транспорта — тех, кто обеспечивает базовые потребности города. Работники получают настолько мизерные зарплаты, что их хватает лишь на частичное покрытие самого необходимого, включая продукты питания.

Оккупанты оставляют людей за чертой выживания, платя копейки, которых не хватает даже на еду

- отмечают в ЦНС.

Такие условия труда стали нормой для жителей Крыма под оккупацией. Реальные изменения возможны только после деоккупации территорий. А труд местных для кремля всегда ниже прожиточного минимума.

Напомним

Ранее в ЦНС сообщали о заострении топливного кризиса на ВОТ. Наихудшая ситуация наблюдается в Крыму, там все чаще отключают колонки из-за отсутствия топлива.

В Крыму ФСБ задержала 22-летнего севастопольца за проукраинские комментарии в Telegram - ЦНС17.09.25, 04:32 • 3847 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоЭкономика
Симферополь
Крым