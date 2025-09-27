На ТОТ почали зачинятися паливні заправки - ЦНС
Київ • УНН
На окупованих територіях України загострюється паливна криза, заправки часто залишаються без пального. Найгірша ситуація спостерігається в Криму, тоді як на Запоріжжі проблем найменше.
Паливна криза на окупованих територіях загострюється, заправки часто залишаються без пального. Найгірша ситуація - у Криму, найменше проблем - на Запоріжжі. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що на захоплених землях заправки все частіше вимикають колонки через відсутність пального.
За даними ЦНС, поки що закриття тимчасове.
Найгірша ситуація в Криму, найменше закритих заправок, поки що, на Запоріжжі
"Це наслідок нездатності російського керівництва справлятися з викликами війни й ігнорування потреб окупованих територій", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
У Росії за два місяці закрилося 2,6% АЗС, що становить 360 об'єктів. Найбільше постраждали незалежні заправки та Південний федеральний округ, а також тимчасово окупований Крим.
російський експорт палива скорочується через атаки дронів на нафтопереробні заводи - Reuters23.09.25, 15:01 • 2353 перегляди