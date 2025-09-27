На ТОТ почали зачинятися паливні заправки - ЦНС

$41.490.08
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Ворожий БпЛА влучив у дах меблевого магазину в Харкові, є постраждалі
Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі
Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох
Зараз на столі вигідна для України угода про мир, якщо вони не погодяться, то росія захопить всю країну - лукашенко
Змушують битися до смерті або кидають в ями без води та їжі: окупанти сформували мобільні групи для розправи над дезертирами
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії
На ТОТ почали зачинятися паливні заправки - ЦНС

Київ • УНН

 • 440 перегляди

На окупованих територіях України загострюється паливна криза, заправки часто залишаються без пального. Найгірша ситуація спостерігається в Криму, тоді як на Запоріжжі проблем найменше.

На ТОТ почали зачинятися паливні заправки - ЦНС

Паливна криза на окупованих територіях загострюється, заправки часто залишаються без пального. Найгірша ситуація - у Криму, найменше проблем - на Запоріжжі. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН

Деталі

Зазначається, що на захоплених землях заправки все частіше вимикають колонки через відсутність пального.

За даними ЦНС, поки що закриття тимчасове.

Найгірша ситуація в Криму, найменше закритих заправок, поки що, на Запоріжжі 

- йдеться у дописі.

"Це наслідок нездатності російського керівництва справлятися з викликами війни й ігнорування потреб окупованих територій", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

У Росії за два місяці закрилося 2,6% АЗС, що становить 360 об'єктів. Найбільше постраждали незалежні заправки та Південний федеральний округ, а також тимчасово окупований Крим.

російський експорт палива скорочується через атаки дронів на нафтопереробні заводи - Reuters23.09.25, 15:01 • 2353 перегляди

Віта Зеленецька

Економіка
Запорізька область
Крим