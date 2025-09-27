На ВОТ начали закрываться топливные заправки - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированных территориях Украины обостряется топливный кризис, заправки часто остаются без горючего. Наихудшая ситуация наблюдается в Крыму, тогда как на Запорожье проблем меньше всего.
Топливный кризис на оккупированных территориях обостряется, заправки часто остаются без горючего. Хуже всего ситуация - в Крыму, меньше всего проблем - на Запорожье. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что на захваченных землях заправки все чаще отключают колонки из-за отсутствия горючего.
По данным ЦНС, пока закрытие временное.
Хуже всего ситуация в Крыму, меньше всего закрытых заправок, пока что, на Запорожье
"Это следствие неспособности российского руководства справляться с вызовами войны и игнорирования потребностей оккупированных территорий", - добавили в ЦНС.
Напомним
В России за два месяца закрылось 2,6% АЗС, что составляет 360 объектов. Больше всего пострадали независимые заправки и Южный федеральный округ, а также временно оккупированный Крым.
российский экспорт топлива сокращается из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы - Reuters23.09.25, 15:01 • 2353 просмотра