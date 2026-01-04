$42.170.00
Захоплення Мадуро: ЦРУ ще влітку 2025 року заслало агентів до Венесуели - Axios

Київ

 • 82 перегляди

Агенти зібрали детальну інформацію про місце проживання Мадуро, його пересування, звички, харчування та одяг.

Захоплення Мадуро: ЦРУ ще влітку 2025 року заслало агентів до Венесуели - Axios

Центральне розвідувальне управління США ща в серпні 2025 інтегрувало групу агентів до Венесуели для затримання Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Як зазначає видання, американські агенти зібрали детальну інформацію про місце проживання Мадуро, його пересування, звички, харчування та одяг. Водночас у ЦРУ заздалегідь готувались до необхідності підриву сталевих дверей у будинку, де він перебував.

Для цього було збудовано спеціальний об’єкт, ідентичний до будинку Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ніколас Мадуро і його дружина Сілія Флорес начебто намагалися втекти до безпечної кімнати, армованої сталлю, але їх встигли затримали.

Нагадаємо

Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.

Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.

Президент США Дональд Трамп у заяві з приводу події зазначив, що Мадуро "постане перед повною силою американського правосуддя".

Тим часом у США відбулись протести проти військової операції президента США Дональда Трампа у Венесуелі та захоплення президента Ніколаса Мадуро і його дружини.

Євген Устименко

