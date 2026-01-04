Захват Мадуро: ЦРУ еще летом 2025 года заслало агентов в Венесуэлу - Axios
Киев • УНН
Агенты собрали подробную информацию о месте жительства Мадуро, его передвижениях, привычках, питании и одежде.
Центральное разведывательное управление США еще в августе 2025 года интегрировало группу агентов в Венесуэлу для задержания Николаса Мадуро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Как отмечает издание, американские агенты собрали подробную информацию о месте жительства Мадуро, его передвижениях, привычках, питании и одежде. В то же время в ЦРУ заранее готовились к необходимости подрыва стальных дверей в доме, где он находился.
Для этого был построен специальный объект, идентичный дому Мадуро.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес якобы пытались сбежать в безопасную комнату, армированную сталью, но их успели задержать.
Напомним
Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.
После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.
Президент США Дональд Трамп в заявлении по поводу произошедшего отметил, что Мадуро "предстанет перед полной силой американского правосудия".
Тем временем в США прошли протесты против военной операции президента США Дональда Трампа в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро и его жены.