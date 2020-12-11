Захищати інтереси державного "Привату" зараз у змозі хіба що G7, - політолог

“Я завжди акцентую увагу на тому, що чомусь виходить так, що інтереси держави України і українського народу, яких пограбували захищають в Лондоні. А тільки в України олігархи, що можуть бути причетні до виведення коштів з банку почуваються дуже добре.

Тут вони мутять воду, підіграють росіянам, для того, щоб тут був постійний хаос.

В державі Україні реальна влада належить олігархам. І єдина протиотрута, це антикорупційні органи і G7. Ось ці 7 посольств, які ставлять українську владу перед умовою, — „або ви все-таки граєте по правилах, і вони нічого не можуть виграти в судах, або ви не отримуєте транш“. Вони прекрасно розуміють, що правосуддя в нас куплене”, — сказав експерт.

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Бобіренко додав, що останні рішення судів, зокрема, на користь Суркісів (які визнані пов’язаними особами з “Приватом”), є “мотивованими”.

“Зрозуміло, що тут відбувалась „мотивація“ суддів. Яка мотивація, ну ми ж тут розуміємо, що вона може бути різна”, — каже експерт і додає, що колишні акціонери банку не стільки хочуть отримати назад банк, як знову взяти із нього гроші і “прикрити” міжнародні судові процеси.

Як писав УНН, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення із ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній родини українських олігархів Суркісів.

Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн доларів.

Нагадаємо, на думку експертів, розслідування справи про махінації і виведення коштів із “ПриватБанку” сьогодні затягується через непрофесійність кадрів НАБУ та їх повну політичну заангажованість.