Захищати інтереси державного "Привату" зараз у змозі хіба що G7, - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В той час як ЄС констатував кволі темпи розслідування схем виведення коштів з “Приватбанку”, українські суди у спорі за державний актив раз по раз стають на сторону олігархів. Тому захищати інтереси України зараз взялися хіба що посли Великої сімки, які на ваги одних терезів ставлять фінансові транші для нашої краіни і вимогу про чесне розслідування відмивання грошей з “Привату”. Про це у коментарі УНН розповів політолог Віктор Бобіренко.
“Я завжди акцентую увагу на тому, що чомусь виходить так, що інтереси держави України і українського народу, яких пограбували захищають в Лондоні. А тільки в України олігархи, що можуть бути причетні до виведення коштів з банку почуваються дуже добре.
Тут вони мутять воду, підіграють росіянам, для того, щоб тут був постійний хаос.
В державі Україні реальна влада належить олігархам. І єдина протиотрута, це антикорупційні органи і G7. Ось ці 7 посольств, які ставлять українську владу перед умовою, — „або ви все-таки граєте по правилах, і вони нічого не можуть виграти в судах, або ви не отримуєте транш“. Вони прекрасно розуміють, що правосуддя в нас куплене”, — сказав експерт.
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Бобіренко додав, що останні рішення судів, зокрема, на користь Суркісів (які визнані пов’язаними особами з “Приватом”), є “мотивованими”.
“Зрозуміло, що тут відбувалась „мотивація“ суддів. Яка мотивація, ну ми ж тут розуміємо, що вона може бути різна”, — каже експерт і додає, що колишні акціонери банку не стільки хочуть отримати назад банк, як знову взяти із нього гроші і “прикрити” міжнародні судові процеси.
Як писав УНН, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення із ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній родини українських олігархів Суркісів.
Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн доларів.
Нагадаємо, на думку експертів, розслідування справи про махінації і виведення коштів із “ПриватБанку” сьогодні затягується через непрофесійність кадрів НАБУ та їх повну політичну заангажованість.