Схеми походження коштів на офшорах Суркісів й досі залишаються нерозслідуваними - фінансист

"Зараз у ПриватБанку не обслуговується кредитів на 221 млрд грн, а це - 95% корпоративного портфелю ПриватБанку. Це ті кошти, які були виведені із банку. І коли ми згадуємо про Суркісів і 350 млн доларів, у мене виникає питання: а як пов'язані ці 221 млрд грн із цими 350 млн доларів? Чи не виступали ці кошти у якості гарантій? Приватних? Чи вони були задіяні у схемах? Звідки вони з'явилися? Чи не є це кошти, отримані якимось чином через попередні кредити? Я думаю, що у нинішніх працівників ПриватБанку на руках є всі оборудки за багато років, у тому числі - по кіпрському філіалу, де вони можуть спокійно подивитися частоту виникнення цих коштів, чи відповідають вони вимогам фінмоніторингу, у тому числі - європейського законодавства. І тільки тоді можна буде роботи зважені рішення", - сказав фахівець.

Він припустив, що колишні власники ПриватБанку знали про подальшу долю банку і "готувалися" до його націоналізації завчасно.

"Закон по ball-in, на основі якого були заарештовані кошти родини Суркісів, був прийнятий у 2016 році, а тимчасова адміністрація з подальшою націоналізацією банку – у кінці того ж 2016 року. Можна було якогось підготуватися до цього власникам коштів? Так, можна було - вірогідність висока", - вважає Дроб'язко.

Як писав УНН, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній родини українських олігархів Суркісів.

Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн доларів.