Схемы происхождения средств на оффшорах Суркисов до сих пор остаются нерасследованными - финансист

"Сейчас в ПриватБанке не обслуживается кредитов на 221 млрд грн, а это - 95% корпоративного портфеля ПриватБанка. Это те средства, которые были выведены из банка. И когда мы вспоминаем о Суркисах и 350 млн долларов, у меня возникает вопрос: а как связаны эти 221 млрд грн с этими 350 млн долларов? Не выступали ли эти средства в качестве гарантий? Частных? Были ли они задействованы в схемах? Откуда они появились? Не являются ли эти средства такими, которые получены каким-то образом через предыдущие кредиты? Я думаю, что у нынешних работников ПриватБанка на руках есть все сделки за многие годы, в том числе - по кипрскому филиалу, где они могут спокойно посмотреть частоту возникновения этих средств, соответствуют ли они требованиям финмониторинга, в том числе - европейского законодательства. И только тогда можно будет делать взвешенные решения", - сказал специалист.

Он предположил, что бывшие владельцы ПриватБанка знали о дальнейшей судьбе банка и "готовились" к его национализации заранее.

"Закон по ball-in, на основе которого были арестованы средства семьи Суркисов, был принят в 2016 году, а временная администрация с последующей национализацией банка - в конце того же 2016 года. Можно ли было какого-то подготовиться к этому владельцам средств? Да, можно было - вероятность высока", - считает Дробязко.

Как писал УНН, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долларов.