Защищать интересы государственного "Привата" сейчас в состоянии разве что G7, - политолог

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В то время как ЕС констатировал слабые темпы расследования схем вывода средств из “Приватбанка”, украинские разработки суды в споре за государственный актив раз за разом становятся на сторону олигархов. Поэтому защищать интересы Украины сейчас взялись разве что послы Большой семерки, которые на одну чашу весов ставят финансовые транши для нашей страны и требование о честном расследование отмывания денег с “Привата”. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Виктор Бобиренко.