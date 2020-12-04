Економіст: у справі "Суркісів-ПриватБанку" переважають розміри гаманців, але не закон

"Відповідь очевидна для кожного громадянина України: наша нинішня влада тісно пов'язана із колишніми власниками банку, які мають на неї певний вплив. Та, у свою чергу, впливає на судові органи, на прокуратуру. Відповідно, приймаються рішення, які вигідні колишнім власниками банку, у тому числі - Суркісам", - сказав він.

Раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, в якому говорилося про схему виведення із ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній сім'ї українських олігархів Суркісів.

За словами Касьянова, належна реакція з боку українських правоохоронців з цього приводу відсутня з однієї причини.

"Всім глибоко наплювати на те, що там встановлені факти. Якщо великі дядьки із великими гаманцями, які діляться з нашою правоохоронною і судовою системами, то останні приймають рішення на їхню користь", - говорить він.

Також, на думку експерта, справа "Суркісів-ПриватБанку" - це одна із причин, по якій Україна залишилася без кредиту МВФ.

"МВФ - не дурні, вони прекрасно бачать усі, що відбувається у нас, і відносять нашу країну до країн третього світу, де абсолютно нестабільна політична обстановка, де не можна покладатися на слово найвищого керівника, де переважають не закон і справедливість, а внутрішні домовленості", - додав економіст.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суркіси не платять борги "Привату", тому що їм роками дозволяють жити за рахунок держави - нардеп.

Касьянов вважає, що українські суди крапку у справі "Суркісів-ПриватБанку" навряд чи поставлять.

"Як правило, і, на жаль, у нас такі справи не доводяться до кінця. Я не знаю жодного корупціонера, якого б посадили у таких справах, за економічні злочини високого рангу", - резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні Печерський суд повинен був знову почати розглядати спір Суркісів проти ПриватБанку. Однак засідання так і не відбулося через "лікарняне" у судді.

Як писав УНН, 15 липня 2020 року Велика палата ВС частково задовольнила касацію НБУ, Кабміну і "ПриватБанку", скасувавши постанову Окружного адмінсуду Києва та ухвалу Київського апеляційного суду від 2017 року про скасування ухвали Нацбанком Суркісів пов'язаними з "ПриватБанком" особами і визнання недійсною процедури bail-in.

У той же час, суд прийшов до висновку, що розгляд частини позовних вимог віднесено до юрисдикції цивільних судів і позивачі можуть звернутися до Верховного суду з заявою про направлення справи на новий розгляд у цивільному суді.

23 вересня по клопотанню представників Суркісів справа була передана до Печерського райсуду.

Як відомо, той же Печерський райсуд під головуванням судді Сергія Вовка 2 вересня дозволив офшорним компаніям Суркісів стягнути з "ПриватБанку" 350 млн доларів (Близько 10 млрд грн). Відповідне рішення було прийнято без розгляду спору по суті.

Відносно судді Вовка "Приват" вже подав скаргу у ВРП.