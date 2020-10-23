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Суркисы не платят долги "Привата", потому что им годами позволяют жить за счет государства - нардеп

Суркисы не платят долги "Привата", потому что им годами позволяют жить за счет государства - нардеп

Киев  •  УНН

 • 13323 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. По данным СМИ, общая сумма долга ФК “Динамо” и его владельцев перед “Приватбанком” составляет 21,7 млн долл. и 330 млн грн. При этом официальная декларация Григория Суркиса свидетельствует способность семьи погасить этот долг в 100% размере. Вместе с этим этого не происходит, и, по словам народного депутата Ярослава Юрчишина по нескольким причинам, передает УНН.

“Потому что им (Суркисам, — ред.) позволяют жить за счет государства. И это не за государственные средства, а за средства, которые фактически похищены у нас с вами, потому что мы с вами налогоплательщики. В результате, те средства Приватбанка, у них судебные процессы идут не только в Украине, но и в Соединенных Штатах, то сейчас повторно пытаются снова же таки эти средства взыскать. Поэтому судебная система позволяет коррупционерам уходить от ответственности, а также по два, а то и по три раза, осуществлять это”, — сказал депутат.

По словам Юрчишина, Суркисы злоупотребляют проблемами с судебной системой.

“Вы знаете, что решение о возможности выплаты им средств из „Привата“ принял Окружной административный суд Киева, который же ликвидирован еще Порошенко.

... Ну и конечно, что Суркисы, как представители энергетического капитала злоупотребляют проблемами с судебной системой. Сейчас уже есть петиция, требование к президенту от общества о реорганизации этого суда. Депутаты Голоса и я, в частности, зарегистрировали персональное обращение к Зеленскому с требованием реорганизовать административный окружной суд Киева. Стоит прекратить практику, когда люди, которые фактически наживаются на государстве и злоупотребляют, и это фактически доказано, что они похищали средства с рефинансирования, и теперь они через суды заставляют нас платить вдвое, а то больше...”, — пояснил Юрчишин.

Напомним, как писал УНН, Апелляционный суд продолжит рассматривать спор “Привата” с Суркисами 29 октября.

Украинские Национальные Новости

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