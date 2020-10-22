Апеляційний суд продовжить розглядати спір "Привату" з Суркісами 29 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Наступного тижня, 29 жовтня, Апеляційний суд розгляне питання про призупинення рішення суду щодо виплат ПриватБанком компаніям Суркісів 350 млн дол. Про це УНН розповіли у прес-службі Приватбанку.
Судове засідання відбудеться о 10:40, у Київському апеляційному суді. Розглядатиметься питання про призупинення дії рішення судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка від 2 вересня про примусове виконання рішення цього самого суду від 2017 року щодо зобов'язання державного ПриватБанку обслуговувати депозити компаній братів Суркісів, заборгованість за якими позивачі оцінюють у 350 млн дол.
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У прес-службі банку також розповіли, що сьогодні, 22 жовтня, мав відбутися розгляд апеляційної скарги банку на відповідне рішення судді Вовка. Втім, розгляд справи було відкладено.
"ПриватБанк" і Міністерство фінансів попросили призупинити дію рішення судді Вовка від 2 вересня через безпрецедентність цього рішення.
Відповідне питання було розглянуто, висловлено думки сторін і розгляд цього питання було відкладено на тиждень", - прокоментував юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв.
Пожидаєв додав, що суд переніс засідання через необхідність отримання завіреного рішення Верховного Суду, яким останній призупинив дію постанови про забезпечення від 2017 року.
Нагадаємо, Верховний суд передав справу про вклади Суркісів до ПриватБанку в Печерський райсуд.