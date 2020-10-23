Суркіси не сплачують борги "Привату", бо їм роками дозволяють жити за рахунок держави - нардеп

“Тому що їм (Суркісам, — ред.) дозволяють жити за кошти держави. І це не за державні кошти, а за кошти, які фактично викрадено у нас з вами, тому що ми з вами платники податків. В результаті, ті кошти Приватбанку , у них судові процеси йдуть не лише в Україні, а й в Сполучених Штатах, то зараз повторно намагаються знову же таки ці кошти стягнути. Тому судова система дозволяє корупціонерам уникати відповідальності, і навіть по двічі, а то й по тричі, здійснювати це”, — сказав депутат.

За словами Юрчишина, Суркіси зловживають проблемами з судовою системою.

“Ви знаєте, що рішення про можливість виплати їм коштів з „Привату“ прийняв Окружний адміністративний суд Києва, який же ліквідований ще Порошенком.

... Ну і звісно, що Суркіси, як представники енергетичного капіталу зловживають проблемами з судовою системою. Зараз вже є петиція, вимога до президента від суспільства про реорганізацію цього суду. Депутати Голосу і я, зокрема, зареєстрували персональне звернення до Зеленського з вимогою реорганізувати адміністративний окружний суд Києва. Варто зупинити практику, коли люди, які фактично наживаються на державі і зловживають, і це фактично доведено, що вони викрадали кошти з рефінансування, і тепер вони через суди примушують нас платити вдвічі, а то більше...”, — пояснив Юрчишин.

Нагадаємо, як писав УНН, Апеляційний суд продовжить розглядати спір “Привату” з Суркісами 29 жовтня.