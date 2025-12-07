$42.180.00
6 грудня, 20:45 • 29940 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 40632 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 49227 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 47669 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 53607 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 53240 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39178 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 79875 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43477 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38767 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
"Я заслужив її, працюючи 26 годин на добу, 8 днів на тиждень": Трамп закликав не обговорювати його Премію миру від ФІФА

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Дональд Трамп закликав не обговорювати його Премію миру від ФІФА, заявляючи, що він заробив її, працюючи 26 годин на добу, 8 днів на тиждень. Президент США отримав новостворену нагороду під час жеребкування Чемпіонату світу 2026 року.

"Я заслужив її, працюючи 26 годин на добу, 8 днів на тиждень": Трамп закликав не обговорювати його Премію миру від ФІФА

Президент США Дональд Трамп закликав не обговорювати його Премію миру від ФІФА, заявивши, що він отримав її, працюючи 26 годин на добу, 8 днів на тиждень, щоб принести мир воюючим народам на території ФІФА. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

"Припиніть говорити, що моя премія ФІФА за мир є трофеєм за участь. Я заробив її, працюючи 26 годин на добу, 8 днів на тиждень, щоб принести мир воюючим народам на території ФІФА. Вони сказали мені: "Сер, жоден інший президент в історії не зробив того, що я зробив для народу ФІФА", - написав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп отримав новостворену Премію миру від ФІФА під час жеребкування Чемпіонату світу 2026 року. Нагороду вручив особисто президент ФІФА Джанні Інфантіно, високо оцінивши зусилля Трампа щодо встановлення миру у всьому світі.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Truth Social
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки