"Я заслужив її, працюючи 26 годин на добу, 8 днів на тиждень": Трамп закликав не обговорювати його Премію миру від ФІФА

Президент США Дональд Трамп закликав не обговорювати його Премію миру від ФІФА, заявивши, що він отримав її, працюючи 26 годин на добу, 8 днів на тиждень, щоб принести мир воюючим народам на території ФІФА. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

"Припиніть говорити, що моя премія ФІФА за мир є трофеєм за участь. Я заробив її, працюючи 26 годин на добу, 8 днів на тиждень, щоб принести мир воюючим народам на території ФІФА. Вони сказали мені: "Сер, жоден інший президент в історії не зробив того, що я зробив для народу ФІФА", - написав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп отримав новостворену Премію миру від ФІФА під час жеребкування Чемпіонату світу 2026 року. Нагороду вручив особисто президент ФІФА Джанні Інфантіно, високо оцінивши зусилля Трампа щодо встановлення миру у всьому світі.