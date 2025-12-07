"Я заслужил ее, работая 26 часов в сутки, 8 дней в неделю": Трамп призвал не обсуждать его Премию мира от ФИФА

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 декабря, 20:45 • 30175 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 41114 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 49624 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 48016 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 53864 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 53343 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 39241 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 80091 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 43547 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38791 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
97%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
РФ атаковала объекты инфраструктуры Кременчуга: в городе перебои со светом, водой и теплом7 декабря, 00:14 • 3434 просмотра
Глава МИД Польши отправил Илона Маска на МарсPhoto7 декабря, 01:07 • 9784 просмотра
Пентагон изучает применение автономных систем вооружений в Украине для будущих операций - Хегсет7 декабря, 03:24 • 4534 просмотра
Четвертый случай за 40 лет: в морских глубинах обнаружили семирукого осьминога7 декабря, 03:42 • 3938 просмотра
Украинцы массово выезжают за границу: в НБУ назвали две причины04:08 • 6948 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 36621 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 46437 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 60059 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 80089 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 69217 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Илон Маск
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Китай
Кременчуг
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 34628 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 43669 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 45172 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 59176 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 57388 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
The New York Times

"Я заслужил ее, работая 26 часов в сутки, 8 дней в неделю": Трамп призвал не обсуждать его Премию мира от ФИФА

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Дональд Трамп призвал не обсуждать его Премию мира от ФИФА, заявляя, что он заработал ее, работая 26 часов в сутки, 8 дней в неделю. Президент США получил новосозданную награду во время жеребьевки Чемпионата мира 2026 года.

"Я заслужил ее, работая 26 часов в сутки, 8 дней в неделю": Трамп призвал не обсуждать его Премию мира от ФИФА

Президент США Дональд Трамп призвал не обсуждать его Премию мира от ФИФА, заявив, что он получил ее, работая 26 часов в сутки, 8 дней в неделю, чтобы принести мир воюющим народам на территории ФИФА. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Подробности

"Прекратите говорить, что моя премия ФИФА за мир является трофеем за участие. Я заработал ее, работая 26 часов в сутки, 8 дней в неделю, чтобы принести мир воюющим народам на территории ФИФА. Они сказали мне: "Сэр, ни один другой президент в истории не сделал того, что я сделал для народа ФИФА", - написал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп получил новосозданную Премию мира от ФИФА во время жеребьевки Чемпионата мира 2026 года. Награду вручил лично президент ФИФА Джанни Инфантино, высоко оценив усилия Трампа по установлению мира во всем мире.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Truth Social
Дональд Трамп
Соединённые Штаты