"Я заслужил ее, работая 26 часов в сутки, 8 дней в неделю": Трамп призвал не обсуждать его Премию мира от ФИФА

Президент США Дональд Трамп призвал не обсуждать его Премию мира от ФИФА, заявив, что он получил ее, работая 26 часов в сутки, 8 дней в неделю, чтобы принести мир воюющим народам на территории ФИФА. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Подробности

"Прекратите говорить, что моя премия ФИФА за мир является трофеем за участие. Я заработал ее, работая 26 часов в сутки, 8 дней в неделю, чтобы принести мир воюющим народам на территории ФИФА. Они сказали мне: "Сэр, ни один другой президент в истории не сделал того, что я сделал для народа ФИФА", - написал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп получил новосозданную Премию мира от ФИФА во время жеребьевки Чемпионата мира 2026 года. Награду вручил лично президент ФИФА Джанни Инфантино, высоко оценив усилия Трампа по установлению мира во всем мире.