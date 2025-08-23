Загиблий український пілот був льотчиком бригади "Привид Києва" - 40 БрТА
Майор Сергій Бондарь, заступник командира ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації, загинув після виконання бойового завдання. Він успішно знищував повітряні цілі ворога та завдавав ударів по позиціях окупантів.
Деталі
"Цієї ночі, повертаючись після виконання бойового завдання, загинув льотчик 40 бригади тактичної авіації "Привид Києва", заступник командира ескадрильї майор Сергій Бондарь", - йдеться в повідомленні.
У бригаді розповіли, що український захисник народився 1979 року в місті Кропивницькому, де й мешкав разом з родиною: дружиною, сином і донькою. У 2000 році успішно закінчив Харківський інститут Військово-повітряних сил ЗС України. Усе своє життя присвятив авіації, хоча й мав перерву у військовій службі. Працював викладачем у Національному авіаційному університеті.
"З початком повномасштабної агресії росії, не вагаючись повернувся до військової служби, став на захист неба - у 40 БрТА. Відновив льотні навички на літаках Л-39 та МіГ-29. Саме на винищувачах МіГ-29 здійснював щоденну бойову роботу із захисту повітряного простору України: успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту", - повідомили в бригаді.
У бригаді згадують Сергія Бондаря як виваженого і фахового льотчика.
"Людину з великим серцем і безмежним життєвим оптимізмом, гумором, щирістю і взаємопідтримкою ближніх. Щиро співчуваємо його родині, близьким, побратимам та всім, хто знав славетного захисника української землі!", - наголосили в бригаді.
Доповнення
