Загиблий український пілот був льотчиком бригади "Привид Києва" - 40 БрТА

Майор Сергій Бондарь, заступник командира ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації, загинув після виконання бойового завдання. Він успішно знищував повітряні цілі ворога та завдавав ударів по позиціях окупантів.

Загиблий український пілот був льотчиком бригади "Привид Києва" - 40 БрТА

Загиблий український пілот МіГ-29 майор Сергій Бондарь був льотчиком 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва", заступником командира ескадрильї, він успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів. Про це повідомили в 40-й бригаді тактичної авіації "Привид Києва", передає УНН.

Деталі

"Цієї ночі, повертаючись після виконання бойового завдання, загинув льотчик 40 бригади тактичної авіації "Привид Києва", заступник командира ескадрильї майор Сергій Бондарь", - йдеться в повідомленні.

У бригаді розповіли, що український захисник народився 1979 року в місті Кропивницькому, де й мешкав разом з родиною: дружиною, сином і донькою. У 2000 році успішно закінчив Харківський інститут Військово-повітряних сил ЗС України. Усе своє життя присвятив авіації, хоча й мав перерву у військовій службі. Працював викладачем у Національному авіаційному університеті.

"З початком повномасштабної агресії росії, не вагаючись повернувся до військової служби, став на захист неба - у 40 БрТА. Відновив льотні навички на літаках Л-39 та МіГ-29. Саме на винищувачах МіГ-29 здійснював щоденну бойову роботу із захисту повітряного простору України: успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту", - повідомили в бригаді.

У бригаді згадують Сергія Бондаря як виваженого і фахового льотчика.

"Людину з великим серцем і безмежним життєвим оптимізмом, гумором, щирістю і взаємопідтримкою ближніх. Щиро співчуваємо його родині, близьким, побратимам та всім, хто знав славетного захисника української землі!", - наголосили в бригаді.

Доповнення

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що уночі 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар.

Анна Мурашко

Війна в Україні
МіГ-29
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Україна
Кропивницький