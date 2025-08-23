Погибший украинский пилот был летчиком бригады «Призрак Киева» — 40 БрТА
Киев • УНН
Погибший украинский пилот МиГ-29 майор Сергей Бондарь был летчиком 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева", заместителем командира эскадрильи, он успешно уничтожал воздушные цели врага и наносил ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов. Об этом сообщили в 40-й бригаде тактической авиации "Призрак Киева", передает УНН.
Детали
"Этой ночью, возвращаясь после выполнения боевого задания, погиб летчик 40 бригады тактической авиации "Призрак Киева", заместитель командира эскадрильи майор Сергей Бондарь", - говорится в сообщении.
В бригаде рассказали, что украинский защитник родился в 1979 году в городе Кропивницком, где и проживал вместе с семьей: женой, сыном и дочерью. В 2000 году успешно окончил Харьковский институт Военно-воздушных сил ВС Украины. Всю свою жизнь посвятил авиации, хотя и имел перерыв в военной службе. Работал преподавателем в Национальном авиационном университете.
"С началом полномасштабной агрессии России, не колеблясь, вернулся на военную службу, стал на защиту неба - в 40 БрТА. Восстановил летные навыки на самолетах Л-39 и МиГ-29. Именно на истребителях МиГ-29 осуществлял ежедневную боевую работу по защите воздушного пространства Украины: успешно уничтожал воздушные цели врага и наносил ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабам и скоплению техники на разных направлениях фронта", - сообщили в бригаде.
В бригаде вспоминают Сергея Бондаря как взвешенного и профессионального летчика.
"Человека с большим сердцем и безграничным жизненным оптимизмом, юмором, искренностью и взаимоподдержкой ближних. Искренне соболезнуем его семье, близким, побратимам и всем, кто знал славного защитника украинской земли!", - подчеркнули в бригаде.
Дополнение
Воздушные силы ВСУ сообщали, что ночью 23 августа 2025 года погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь.