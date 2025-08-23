Погибший украинский пилот был летчиком бригады «Призрак Киева» — 40 БрТА

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
07:20 • 11693 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 11982 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 13737 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 10088 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 30505 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 28883 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 24291 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24824 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24426 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13688 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
64%
744мм
Популярные новости
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров23 августа, 00:49 • 11208 просмотра
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов23 августа, 01:21 • 15314 просмотра
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине 23 августа, 01:51 • 12102 просмотра
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев23 августа, 03:12 • 12308 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto06:00 • 11742 просмотра
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
07:20 • 11705 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto06:00 • 11837 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 13743 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 21457 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 30510 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кит Келлог
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Сумская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 24293 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 15500 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 17578 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 20428 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 28128 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Евро
Facebook
КАБ-500

Погибший украинский пилот был летчиком бригады «Призрак Киева» — 40 БрТА

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Майор Сергей Бондарь, заместитель командира эскадрильи 40-й бригады тактической авиации, погиб после выполнения боевого задания. Он успешно уничтожал воздушные цели врага и наносил удары по позициям оккупантов.

Погибший украинский пилот был летчиком бригады «Призрак Киева» — 40 БрТА

Погибший украинский пилот МиГ-29 майор Сергей Бондарь был летчиком 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева", заместителем командира эскадрильи, он успешно уничтожал воздушные цели врага и наносил ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов. Об этом сообщили в 40-й бригаде тактической авиации "Призрак Киева", передает УНН.

Детали

"Этой ночью, возвращаясь после выполнения боевого задания, погиб летчик 40 бригады тактической авиации "Призрак Киева", заместитель командира эскадрильи майор Сергей Бондарь", - говорится в сообщении.

В бригаде рассказали, что украинский защитник родился в 1979 году в городе Кропивницком, где и проживал вместе с семьей: женой, сыном и дочерью. В 2000 году успешно окончил Харьковский институт Военно-воздушных сил ВС Украины. Всю свою жизнь посвятил авиации, хотя и имел перерыв в военной службе. Работал преподавателем в Национальном авиационном университете.

"С началом полномасштабной агрессии России, не колеблясь, вернулся на военную службу, стал на защиту неба - в 40 БрТА. Восстановил летные навыки на самолетах Л-39 и МиГ-29. Именно на истребителях МиГ-29 осуществлял ежедневную боевую работу по защите воздушного пространства Украины: успешно уничтожал воздушные цели врага и наносил ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабам и скоплению техники на разных направлениях фронта", - сообщили в бригаде.

В бригаде вспоминают Сергея Бондаря как взвешенного и профессионального летчика.

"Человека с большим сердцем и безграничным жизненным оптимизмом, юмором, искренностью и взаимоподдержкой ближних. Искренне соболезнуем его семье, близким, побратимам и всем, кто знал славного защитника украинской земли!", - подчеркнули в бригаде.

Дополнение

Воздушные силы ВСУ сообщали, что ночью 23 августа 2025 года погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь.

Анна Мурашко

Война в Украине
Микоян МиГ-29
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Кропивницкий