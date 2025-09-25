Загибель хлопчика у футбольному таборі: суд відмовив у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу до тренера
Київ • УНН
Суд відмовив у застосуванні запобіжного заходу до тренера у справі про загибель 10-річного Вані Гончарука, який потонув у футбольному таборі. Мати хлопчика висловила шок та здивування рішенням суду, оскільки обвинувачений залишається без обмежень.
Мати 10-річного Вані Гончарука, який помер у футбольному таборі, Світлана Гончарук, повідомила, що суд відмовив у застосуванні запобіжного заходу до тренера у вигляді особистого зобов’язання. Про це вона написала в Facebook, передає УНН.
Деталі
Чергове засідання у справі щодо нашої трагедії викликало у нас, м’яко кажучи, шок та здивування. Група прокурорів київської обласної прокуратури клопотали про застосування запобіжного заходу щодо обвинуваченого тренера, чітко навели аргументи, чому обвинуваченому необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. І що ви думаєте? Суддя відмовила
Вона додала, що обвинувачений залишається без будь-яких обмежень.
"Може працювати дитячим тренером, наражати далі дітей на небезпеку, за яких він несе відповідальність, а також впливати на свідків, безперешкодно подорожувати з дитячою футбольною командою усіма містами України", - додала жінка.
Доповнення
10-річний Ваня з Одещини загинув у серпні 2023 року на території табору елітної футбольної академії "Бенфіка". Тоді тренер повів дітей купатися в озері, глибиною 9 метрів, де залишив їх без нагляду. Хлопчик не вмів плавати, батьки попереджали про це. Ваня в результаті потонув.
Батьки хлопчика зіштовхнулися із судовою тяганиною, яка триває два роки.
ЗМІ повідомляли, що до суду дійшло лише одне кримінальне провадження з двох відкритих – щодо тренера. Справа проти посадових осіб "зависла" на стадії експертизи.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко взяв під особистий контроль розслідування загибелі хлопчика. Для ефективного розслідування змінено склад групи прокурорів.
У справі про смерть 10-річного хлопчика в озері на території комплексу "Olympic Village" повідомлено про підозру його директору. Оскільки директор наразі перебуває за кордоном, вживаються заходи щодо оголошення її у міжнародний розшук та ініціювання процедури екстрадиції до України.
Мати Вані Гончарука прокоментувала підозру директорці ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна" та наголосила, що родина боролась за це більше як два роки. Вони хотіли, щоб відповідальність понесли не лише виконавці, а й ті, хто організував систему небезпеки та безкарності.
