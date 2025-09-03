$41.370.05
Справа про смерть 10-річного хлопчика на території комплексу "Olympic Village": повідомлено про підозру його директору

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Директорці ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна" повідомлено про підозру у справі про загибель 10-річного хлопчика на території комплексу "Olympic Village". Вона перебуває за кордоном, її оголошено в міжнародний розшук для екстрадиції.

Справа про смерть 10-річного хлопчика на території комплексу "Olympic Village": повідомлено про підозру його директору

У справі про смерть 10-річного хлопчика в озері на території комплексу "Olympic Village" повідомлено про підозру його директору. Оскільки директор наразі перебуває за кордоном, вживаються заходи щодо оголошення її у міжнародний розшук та ініціювання процедури екстрадиції до України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про директора ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна" Марію Кривопішину.

Трагедія сталася ще понад два роки тому, 3 серпня 2023 року. У футбольному таборі в Ходосівці Обухівського району під час купання загинув 10-річний хлопчик. Його життя можна було врятувати, якби дорослі не залишили дітей без належного нагляду та безпечних умов

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що уже наступного дня після трагедії тренеру табору, який безпосередньо організовував відпочинок дітей, було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, без нагляду дітей, які перебували у водоймі, що призвело до смерті малолітньої дитини внаслідок утоплення).

У листопаді 2023 року обвинувальний акт було скеровано до суду.

Справді судовий розгляд справи затягувався, але за ініціативи прокуратури його активізовано. Наразі справа перебуває на фінальній стадії дослідження доказів. Суд призначив на найближчі два місяці шість судових засідань, що має пришвидшити ухвалення рішення

- інформує ОГП.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна" допустила грубі порушення вимог законодавства України про охорону праці, що спричинило загибель дитини. Цей факт підтверджено висновками судових експертиз.

1 вересня 2025 року директору ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 271 КК України (порушення вимог охорони праці, що спричинило загибель людини), яке вручено за правилами кримінального процесуального законодавства. Оскільки директор наразі перебуває за кордоном, вживаються заходи щодо оголошення її у міжнародний розшук та ініціювання процедури екстрадиції до України для притягнення до відповідальності

- повідомляє ОГП.

Доповнення

Справа загибелі 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі перебуває під особистим контролем Генерального прокурора Руслана Кравченка. Змінено склад групи прокурорів.

Контекст

10-річний Ваня з Одещини загинув у серпні 2023 року на території табору елітної футбольної академії "Бенфіка". Тоді тренер повів дітей купатися в озері, глибиною 9 метрів, де залишив їх без нагляду. Хлопчик не вмів плавати, батьки попереджали про це. Ваня в результаті потонув.

Батьки хлопчика зіштовхнулися із судовою тяганиною, яка триває два роки.

ЗМІ повідомляли, що до суду дійшло лише одне кримінальне провадження з двох відкритих – щодо тренера. Справа проти посадових осіб "зависла" на стадії експертизи.

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Україна