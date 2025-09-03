Дело о смерти 10-летнего мальчика на территории комплекса "Olympic Village": сообщено о подозрении его директору

$41.370.05
48.470.27
ukenru
Эксклюзив
07:25 • 4200 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 10688 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 16080 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 17131 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 73131 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 102450 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 141251 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 150758 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 80212 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 143411 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.9м/с
51%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 232550 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 232446 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 222666 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 219211 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 213631 просмотра
публикации
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo06:57 • 9046 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
06:16 • 16093 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto06:00 • 17143 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 73142 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 141257 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кировоградская область
Пекин
Китай
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 16612 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 30523 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 33470 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 47789 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 93239 просмотра
Актуальное
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
Фейковые новости
Ми-8
Financial Times

Дело о смерти 10-летнего мальчика на территории комплекса "Olympic Village": сообщено о подозрении его директору

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Директору ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" сообщено о подозрении по делу о гибели 10-летнего мальчика на территории комплекса "Olympic Village". Она находится за границей, ее объявлено в международный розыск для экстрадиции.

Дело о смерти 10-летнего мальчика на территории комплекса "Olympic Village": сообщено о подозрении его директору

По делу о смерти 10-летнего мальчика в озере на территории комплекса "Olympic Village" сообщено о подозрении его директору. Поскольку директор в настоящее время находится за границей, принимаются меры по объявлению ее в международный розыск и инициированию процедуры экстрадиции в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о директоре ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" Марии Кривопишиной.

Трагедия произошла еще более двух лет назад, 3 августа 2023 года. В футбольном лагере в Ходосовке Обуховского района во время купания погиб 10-летний мальчик. Его жизнь можно было спасти, если бы взрослые не оставили детей без надлежащего присмотра и безопасных условий

- говорится в сообщении.

Сообщается, что уже на следующий день после трагедии тренеру лагеря, который непосредственно организовывал отдых детей, было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, без присмотра детей, находившихся в водоеме, что привело к смерти малолетнего ребенка в результате утопления).

В ноябре 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

Действительно, судебное разбирательство дела затягивалось, но по инициативе прокуратуры оно активизировано. Сейчас дело находится на финальной стадии исследования доказательств. Суд назначил на ближайшие два месяца шесть судебных заседаний, что должно ускорить принятие решения

- информирует ОГП.

Кроме того, во время досудебного расследования установлено, что директор ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" допустила грубые нарушения требований законодательства Украины об охране труда, что повлекло гибель ребенка. Этот факт подтвержден выводами судебных экспертиз.

1 сентября 2025 года директору ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 271 УК Украины (нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель человека), которое вручено по правилам уголовного процессуального законодательства. Поскольку директор в настоящее время находится за границей, принимаются меры по объявлению ее в международный розыск и инициированию процедуры экстрадиции в Украину для привлечения к ответственности

- сообщает ОГП.

Дополнение

Дело гибели 10-летнего Вани Гончарука в футбольном лагере находится под личным контролем Генерального прокурора Руслана Кравченко. Изменен состав группы прокуроров.

Контекст

10-летний Ваня из Одесской области погиб в августе 2023 года на территории лагеря элитной футбольной академии "Бенфика". Тогда тренер повел детей купаться в озере глубиной 9 метров, где оставил их без присмотра. Мальчик не умел плавать, родители предупреждали об этом. Ваня в результате утонул.

Родители мальчика столкнулись с судебной волокитой, которая длится два года.

СМИ сообщали, что в суд дошло лишь одно уголовное производство из двух открытых – в отношении тренера. Дело против должностных лиц "зависло" на стадии экспертизы.

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Украина