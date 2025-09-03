Дело о смерти 10-летнего мальчика на территории комплекса "Olympic Village": сообщено о подозрении его директору

По делу о смерти 10-летнего мальчика в озере на территории комплекса "Olympic Village" сообщено о подозрении его директору. Поскольку директор в настоящее время находится за границей, принимаются меры по объявлению ее в международный розыск и инициированию процедуры экстрадиции в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о директоре ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" Марии Кривопишиной.

Трагедия произошла еще более двух лет назад, 3 августа 2023 года. В футбольном лагере в Ходосовке Обуховского района во время купания погиб 10-летний мальчик. Его жизнь можно было спасти, если бы взрослые не оставили детей без надлежащего присмотра и безопасных условий - говорится в сообщении.

Сообщается, что уже на следующий день после трагедии тренеру лагеря, который непосредственно организовывал отдых детей, было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, без присмотра детей, находившихся в водоеме, что привело к смерти малолетнего ребенка в результате утопления).

В ноябре 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

Действительно, судебное разбирательство дела затягивалось, но по инициативе прокуратуры оно активизировано. Сейчас дело находится на финальной стадии исследования доказательств. Суд назначил на ближайшие два месяца шесть судебных заседаний, что должно ускорить принятие решения - информирует ОГП.

Кроме того, во время досудебного расследования установлено, что директор ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" допустила грубые нарушения требований законодательства Украины об охране труда, что повлекло гибель ребенка. Этот факт подтвержден выводами судебных экспертиз.

1 сентября 2025 года директору ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 271 УК Украины (нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель человека), которое вручено по правилам уголовного процессуального законодательства. Поскольку директор в настоящее время находится за границей, принимаются меры по объявлению ее в международный розыск и инициированию процедуры экстрадиции в Украину для привлечения к ответственности - сообщает ОГП.

Дополнение

Дело гибели 10-летнего Вани Гончарука в футбольном лагере находится под личным контролем Генерального прокурора Руслана Кравченко. Изменен состав группы прокуроров.

Контекст

10-летний Ваня из Одесской области погиб в августе 2023 года на территории лагеря элитной футбольной академии "Бенфика". Тогда тренер повел детей купаться в озере глубиной 9 метров, где оставил их без присмотра. Мальчик не умел плавать, родители предупреждали об этом. Ваня в результате утонул.

Родители мальчика столкнулись с судебной волокитой, которая длится два года.

СМИ сообщали, что в суд дошло лишь одно уголовное производство из двух открытых – в отношении тренера. Дело против должностных лиц "зависло" на стадии экспертизы.