Гибель мальчика в футбольном лагере: суд отказал в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения к тренеру

Фото из Facebook Светлана Гончарук

Светлана Гончарук, мать 10-летнего Вани Гончарука, который умер в футбольном лагере, сообщила, что суд отказал в применении меры пресечения к тренеру в виде личного обязательства. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.

Подробности

Очередное заседание по делу о нашей трагедии вызвало у нас, мягко говоря, шок и удивление. Группа прокуроров киевской областной прокуратуры ходатайствовала о применении меры пресечения в отношении обвиняемого тренера, четко привела аргументы, почему обвиняемому необходимо применить меру пресечения в виде личного обязательства. И что вы думаете? Судья отказала - написала Гончарук.

Она добавила, что обвиняемый остается без каких-либо ограничений.

"Может работать детским тренером, подвергать дальше детей опасности, за которых он несет ответственность, а также влиять на свидетелей, беспрепятственно путешествовать с детской футбольной командой по всем городам Украины", - добавила женщина.

Дополнение

10-летний Ваня из Одесской области погиб в августе 2023 года на территории лагеря элитной футбольной академии "Бенфика". Тогда тренер повел детей купаться в озере глубиной 9 метров, где оставил их без присмотра. Мальчик не умел плавать, родители предупреждали об этом. Ваня в результате утонул.

Родители мальчика столкнулись с судебной тяжбой, которая длится два года.

СМИ сообщали, что до суда дошло лишь одно уголовное производство из двух открытых – в отношении тренера. Дело против должностных лиц "зависло" на стадии экспертизы.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко взял под личный контроль расследование гибели мальчика. Для эффективного расследования изменен состав группы прокуроров.

По делу о смерти 10-летнего мальчика в озере на территории комплекса "Olympic Village" сообщено о подозрении его директору. Поскольку директор в настоящее время находится за границей, принимаются меры по объявлению ее в международный розыск и инициированию процедуры экстрадиции в Украину.

Мать Вани Гончарука прокомментировала подозрение директору ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" и подчеркнула, что семья боролась за это более двух лет. Они хотели, чтобы ответственность понесли не только исполнители, но и те, кто организовал систему опасности и безнаказанности.

