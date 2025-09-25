Гибель мальчика в футбольном лагере: суд отказал в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения к тренеру
Киев • УНН
Суд отказал в применении меры пресечения к тренеру по делу о гибели 10-летнего Вани Гончарука, который утонул в футбольном лагере. Мать мальчика выразила шок и удивление решением суда, поскольку обвиняемый остается без ограничений.
Светлана Гончарук, мать 10-летнего Вани Гончарука, который умер в футбольном лагере, сообщила, что суд отказал в применении меры пресечения к тренеру в виде личного обязательства. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.
Подробности
Очередное заседание по делу о нашей трагедии вызвало у нас, мягко говоря, шок и удивление. Группа прокуроров киевской областной прокуратуры ходатайствовала о применении меры пресечения в отношении обвиняемого тренера, четко привела аргументы, почему обвиняемому необходимо применить меру пресечения в виде личного обязательства. И что вы думаете? Судья отказала
Она добавила, что обвиняемый остается без каких-либо ограничений.
"Может работать детским тренером, подвергать дальше детей опасности, за которых он несет ответственность, а также влиять на свидетелей, беспрепятственно путешествовать с детской футбольной командой по всем городам Украины", - добавила женщина.
Дополнение
10-летний Ваня из Одесской области погиб в августе 2023 года на территории лагеря элитной футбольной академии "Бенфика". Тогда тренер повел детей купаться в озере глубиной 9 метров, где оставил их без присмотра. Мальчик не умел плавать, родители предупреждали об этом. Ваня в результате утонул.
Родители мальчика столкнулись с судебной тяжбой, которая длится два года.
СМИ сообщали, что до суда дошло лишь одно уголовное производство из двух открытых – в отношении тренера. Дело против должностных лиц "зависло" на стадии экспертизы.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко взял под личный контроль расследование гибели мальчика. Для эффективного расследования изменен состав группы прокуроров.
Гибель 10-летнего Вани Гончарука в футбольном лагере: дело под личным контролем Генпрокурора30.08.25, 14:39 • 11320 просмотров
По делу о смерти 10-летнего мальчика в озере на территории комплекса "Olympic Village" сообщено о подозрении его директору. Поскольку директор в настоящее время находится за границей, принимаются меры по объявлению ее в международный розыск и инициированию процедуры экстрадиции в Украину.
Дело о смерти 10-летнего мальчика на территории комплекса "Olympic Village": сообщено о подозрении его директору03.09.25, 11:58 • 4854 просмотра
Мать Вани Гончарука прокомментировала подозрение директору ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" и подчеркнула, что семья боролась за это более двух лет. Они хотели, чтобы ответственность понесли не только исполнители, но и те, кто организовал систему опасности и безнаказанности.
Мать погибшего мальчика о подозрении директору академии "Бенфика": боролись за это более двух лет03.09.25, 13:27 • 5326 просмотров