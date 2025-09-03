Мать погибшего мальчика о подозрении директору академии "Бенфика": боролись за это более двух лет

Мать 10-летнего Вани Гончарука, который умер в футбольном лагере, Светлана Гончарук прокомментировала подозрение директору ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" и подчеркнула, что семья боролась за это более двух лет. Они хотели, чтобы ответственность понесли не только исполнители, но и те, кто организовал систему опасности и безнаказанности, передает УНН.

"После 2 лет борьбы – подозрение директору ООО "Футбольная академия Бенфика Украина". Руслан Кравченко – Генеральный прокурор – это тот человек, который заставляет закон работать!", - написала Гончарук в Facebook.

Как сегодня стало известно: директору ООО "Футбольная академия Бенфика Украина", которая организовывала детский лагерь на территории "Olympic Village", сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения (ч.2 ст.271 УК Украины – нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель человека).

Это именно то, за что мы боролись более двух лет – чтобы ответственность понесли не только исполнители, но и те, кто организовал систему опасности и безнаказанности. И этот шаг стал возможным только после того, как Руслан Кравченко – Генеральный прокурор Украины взял наше дело на личный контроль! Команда Офиса Генерального прокурора и Киевская областная прокуратура доказывает, что Закон – един для всех!!! И что равнодушие и безответственность больше не скроются за громкими именами или должностями