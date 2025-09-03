Мати загиблого хлопчика про підозру директорці академії "Бенфіка": боролися за це понад два роки
Київ • УНН
Мати 10-річного Вані Гончарука, який помер у футбольному таборі, Світлана Гончарук прокоментувала підозру директорці ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна" та наголосила, що родина боролась за це більше як два роки. Вони хотіли, щоб відповідальність понесли не лише виконавці, а й ті, хто організував систему небезпеки та безкарності, передає УНН.
Деталі
"Після 2 років боротьби – підозра директору ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна". Руслан Кравченко – Генеральний прокурор – це та людина, яка змушує закон працювати!", - написала Гончарук у Facebook.
Як сьогодні стало відомо: директору ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна", яка організовувала дитячий табір на території "Olympic Village", повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (ч.2 ст.271 КК України – порушення вимог охорони праці, що призвело до загибелі людини).
Це саме те, за що ми боролися більше двох років – щоб відповідальність понесли не лише виконавці, а й ті, хто організував систему небезпеки та безкарності. І цей крок став можливим тільки після того, як Руслан Кравченко – Генеральний прокурор України взяв нашу справу на особистий контроль! Команда Офіс Генерального прокурора та Київська обласна прокуратура доводить , що Закон – єдиний для всіх!!! І що байдужість та безвідповідальність більше не сховаються за гучними іменами чи посадами
Доповнення
У справі про смерть 10-річного хлопчика в озері на території комплексу "Olympic Village" повідомлено про підозру його директору. Оскільки директор наразі перебуває за кордоном, вживаються заходи щодо оголошення її у міжнародний розшук та ініціювання процедури екстрадиції до України.
Справа 10-річного Вані Гончарука перебуває під особистим контролем Генерального прокурора Руслана Кравченка. Змінено склад групи прокурорів.
Контекст
10-річний Ваня з Одещини загинув у серпні 2023 року на території табору елітної футбольної академії "Бенфіка".
Тоді тренер повів дітей купатися в озері, глибиною 9 метрів, де залишив їх без нагляду. Хлопчик не вмів плавати, батьки попереджали про це. Ваня в результаті потонув.
Батьки хлопчика зіштовхнулися із судовою тяганиною, яка триває два роки.
ЗМІ повідомляли, що до суду дійшло лише одне кримінальне провадження з двох відкритих – щодо тренера. Справа проти посадових осіб "зависла" на стадії експертизи.