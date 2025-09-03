Мати загиблого хлопчика про підозру директорці академії "Бенфіка": боролися за це понад два роки

Мати 10-річного Вані Гончарука, який помер у футбольному таборі, Світлана Гончарук прокоментувала підозру директорці ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна" та наголосила, що родина боролась за це більше як два роки. Вони хотіли, щоб відповідальність понесли не лише виконавці, а й ті, хто організував систему небезпеки та безкарності, передає УНН.

"Після 2 років боротьби – підозра директору ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна". Руслан Кравченко – Генеральний прокурор – це та людина, яка змушує закон працювати!", - написала Гончарук у Facebook.

Як сьогодні стало відомо: директору ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна", яка організовувала дитячий табір на території "Olympic Village", повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (ч.2 ст.271 КК України – порушення вимог охорони праці, що призвело до загибелі людини).

Це саме те, за що ми боролися більше двох років – щоб відповідальність понесли не лише виконавці, а й ті, хто організував систему небезпеки та безкарності. І цей крок став можливим тільки після того, як Руслан Кравченко – Генеральний прокурор України взяв нашу справу на особистий контроль! Команда Офіс Генерального прокурора та Київська обласна прокуратура доводить , що Закон – єдиний для всіх!!! І що байдужість та безвідповідальність більше не сховаються за гучними іменами чи посадами