Мати загиблого хлопчика про підозру директорці академії "Бенфіка": боролися за це понад два роки

$41.360.01
48.470.27
ukenru
Ексклюзив
10:05 • 2378 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 1524 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 9410 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 14574 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 21878 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 22574 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 77951 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 104287 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 145010 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 151877 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
54%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 235476 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 235429 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 225891 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 222456 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 216726 перегляди
Публікації
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 12348 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 21854 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 22555 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 77931 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 144994 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Олексій Гончаренко
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Львів
Китай
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 18189 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 32033 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 34890 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 49165 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 94643 перегляди
Актуальне
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
Forbes
Фейкові новини
Мі-8

Мати загиблого хлопчика про підозру директорці академії "Бенфіка": боролися за це понад два роки

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Мати 10-річного Вані Гончарука, який помер у футбольному таборі, прокоментувала підозру директорці ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна". Вона наголосила, що родина боролася за це більше двох років, щоб відповідальність понесли не лише виконавці, а й організатори системи небезпеки.

Мати загиблого хлопчика про підозру директорці академії "Бенфіка": боролися за це понад два роки

Мати 10-річного Вані Гончарука, який помер у футбольному таборі, Світлана Гончарук прокоментувала підозру директорці  ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна" та наголосила, що родина боролась за це більше як два роки. Вони хотіли, щоб відповідальність понесли не лише виконавці, а й ті, хто організував систему небезпеки та безкарності, передає УНН.

Деталі

 "Після 2 років боротьби – підозра директору ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна". Руслан Кравченко – Генеральний прокурор  – це та людина, яка змушує закон працювати!", - написала Гончарук у Facebook.

 Як сьогодні стало відомо: директору ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна", яка організовувала дитячий табір на території "Olympic Village", повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (ч.2 ст.271 КК України – порушення вимог охорони праці, що призвело до загибелі людини).

Це саме те, за що ми боролися більше двох років – щоб відповідальність понесли не лише виконавці, а й ті, хто організував систему небезпеки та безкарності. І цей крок став можливим тільки після того, як Руслан Кравченко – Генеральний прокурор України взяв нашу справу на особистий контроль! Команда Офіс Генерального прокурора та Київська обласна прокуратура доводить , що Закон – єдиний для всіх!!! І що байдужість та безвідповідальність більше не сховаються за гучними іменами чи посадами

- написала Гончарук. 

Доповнення

У справі про смерть 10-річного хлопчика в озері на території комплексу "Olympic Village" повідомлено про підозру його директору. Оскільки директор наразі перебуває за кордоном, вживаються заходи щодо оголошення її у міжнародний розшук та ініціювання процедури екстрадиції до України.

Справа  10-річного Вані Гончарука перебуває під особистим контролем Генерального прокурора Руслана Кравченка. Змінено склад групи прокурорів.

Контекст 

10-річний Ваня з Одещини загинув у серпні 2023 року на території табору елітної футбольної академії "Бенфіка".

Тоді тренер повів дітей купатися в озері, глибиною 9 метрів, де залишив їх без нагляду. Хлопчик не вмів плавати, батьки попереджали про це. Ваня в результаті потонув. 

Батьки хлопчика зіштовхнулися із судовою тяганиною, яка триває два роки. 

ЗМІ повідомляли, що до суду дійшло лише одне кримінальне провадження з двох відкритих – щодо тренера. Справа проти посадових осіб "зависла" на стадії експертизи.  

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Україна