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ЗАЕС вдруге за місяць понад добу була відключена від лінії живлення – МАГАТЕ

Київ • УНН

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Запорізька АЕС вдруге за місяць втратила підключення до резервної лінії електропередач 330 кВ. Станція залишилась на єдиному зовнішньому джерелі живлення 750 кВ, необхідному для охолодження реакторів.

ЗАЕС вдруге за місяць понад добу була відключена від лінії живлення – МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), яка перебуває під контролем російських окупантів, вдруге за місяць втратила підключення до єдиної резервної лінії електропередач із напругою 330 кіловольт (кВ). Відключення тривало більше доби. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), пише УНН.

Деталі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що після втрати електропостачання атомна станція стала залежною від єдиного зовнішнього джерела електроенергії, необхідного для охолодження реакторів і забезпечення інших критично важливих функцій ядерної безпеки.

За словами представників МАГАТЕ, присутніх на окупованій росіянами ЗАЕС, лінія електропередач була відключена на понад 26 годин (з понеділка по вівторок) через "невизначені пошкодження на іншому березі Дніпра".

Це вже друге відключення цієї ж лінії за три тижні. Проте в обох випадках станція продовжувала отримувати електроенергію від своєї єдиної лінії напругою 750 кВ,

- зазначили в Агентстві.

МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на ключових для роботи АЕС підстанціях21.10.24, 17:36 • 20611 переглядiв

МАГАТЕ також нагадує, що до початку російського вторгнення на Запорізькій АЕС, найбільшій атомній електростанції в Європі, функціонувало 4 лінії напругою 750 кВ і 6 ліній напругою 330 кВ.

Те, що раніше було немислимим – регулярні відключення електроенергії на великій атомній електростанції – стало звичною реальністю під час цієї руйнівної війни. Ситуація явно не покращується,

- заявив Гроссі.

Він також підкреслив, що ситуація з ядерною безпекою та захистом на ЗАЕС залишається вкрай нестабільною.

Запорізька АЕС знову на межі блекауту через ворожі обстріли - Міненерго21.10.24, 14:17 • 31571 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Запорізька атомна електростанція
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