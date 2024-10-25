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ЗАЭС второй раз за месяц более суток была отключена от линии питания - МАГАТЭ

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Запорожская АЭС второй раз за месяц потеряла подключение к резервной линии электропередач 330 кВ. Станция осталась на единственном внешнем источнике питания 750 кВ, необходимом для охлаждения реакторов.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), которая находится под контролем российских оккупантов, второй раз за месяц потеряла подключение к единственной резервной линии электропередач с напряжением 330 киловольт (кВ). Отключение продолжалось более суток. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет УНН.

Детали

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после потери электроснабжения атомная станция стала зависимой от единственного внешнего источника электроэнергии, необходимого для охлаждения реакторов и обеспечения других критически важных функций ядерной безопасности.

По словам представителей МАГАТЭ, присутствующих на оккупированной россиянами ЗАЭС, линия электропередач была отключена более чем на 26 часов (с понедельника по вторник) из-за «неопределенных повреждений на другом берегу Днепра».

Это уже второе отключение этой же линии за три недели. Однако в обоих случаях станция продолжала получать электроэнергию от своей единственной линии напряжением 750 кВ,

- отметили в Агентстве.

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МАГАТЭ также напоминает, что до начала российского вторжения на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе, функционировало 4 линии напряжением 750 кВ и 6 линий напряжением 330 кВ.

То, что раньше было немыслимым - регулярные отключения электроэнергии на крупной атомной электростанции - стало привычной реальностью во время этой разрушительной войны. Ситуация явно не улучшается,

- заявил Гросси.

Он также подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью и защитой на ЗАЭС остается крайне нестабильной.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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