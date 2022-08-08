ЗАЕС наразі пов'язана з українською енергосистемою лише однією лінією, що дуже небезпечно - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Запорізька АЕС пов'язана лише однією лінією з Україною. Знеструмлення ЗАЕС зробить зберігання ядерного палива в атомних реакторах, басейнах витримки дуже небезпечним. Про це повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Зараз Запорізька станція пов'язана з українською енергосистемою тільки однією лінією. Це небезпечно для такого ядерного об'єкта, тому що у випадку пошкодження усіх ліній станція перейде у режим повного знеструмлення. Ця ситуація вже дуже небезпечна для збереження у безпечному стані палива в атомних реакторах, басейнах витримки», - розповів Котін.
Деталі
За його словами, вчорашні прильоти поблизу розташування сховищ ядерного палива несуть велику загрозу. Якби росіяни влучили у контейнери з паливом, то ймовірність радіаційної аварії було б дуже велика.
«Врешті-решт безглузді дії (росіян – ред.) можуть призвести до того, що ситуація вийде з під контролю й це буде Фукусіма чи Чорнобиль», - сказав Котін.
Доповнення
5 серпня російські терористи двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію із РСЗВ. Три "прильоти" зафіксовано прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС, і що внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключено від енергосистеми та переведено до резерву.
6 серпня ввечері російські окупанти знову обстріляли майданчик Запорізької атомної електростанції – влучили поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів на Запорізькій АЕС залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Також високою є пожежна небезпека.