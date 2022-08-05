Второй раз за несколько часов оккупанты ударили по ЗАЭС: есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ

Детали

По данным Энергоатома, рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию ​​и объединенный вспомогательный корпус. Имеются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность. В настоящее время пострадавших нет.

"Перед обстрелами представители Росатома спешно покинули станцию. Вероятно, они знали, что готовится атака", - говорится в сообщении.

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В то же время украинский персонал ЗАЭС находится на месте и выполняет все мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и ликвидирует последствия повреждений, отметили в Энергоатоме.

Напомним

Сегодня примерно в 14.30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.