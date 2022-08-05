Второй раз за несколько часов оккупанты ударили по ЗАЭС: есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Вечером 5 августа российские террористы вторично обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО. Три «прилета» зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор, передает УНН со ссылкой на Энергоатом.
Детали
По данным Энергоатома, рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Имеются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность. В настоящее время пострадавших нет.
"Перед обстрелами представители Росатома спешно покинули станцию. Вероятно, они знали, что готовится атака", - говорится в сообщении.
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В то же время украинский персонал ЗАЭС находится на месте и выполняет все мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и ликвидирует последствия повреждений, отметили в Энергоатоме.
Напомним
Сегодня примерно в 14.30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.