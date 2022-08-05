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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22539 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Рашисти вдарили по Енергодару із РСЗВ: місто без світла і води, кількість постраждалих уточнюється

Рашисти вдарили по Енергодару із РСЗВ: місто без світла і води, кількість постраждалих уточнюється

Київ • УНН

 • 237167 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Військові-терористи з рф обстріляли Енергодар з РСЗВ і створюють в місті гуманітарну катастрофу, передає УНН із посиланням на повідомлення Енергоатому.

Деталі

"Майже дві години тому рашисти обстріляли місто Енергодар, яке є супутником Запорізької атомної електростанції. Кількість постраждалих наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

За даними Енергоатому, загарбники розбомбили електропідстанцію «Луч», внаслідок чого майже все місто (6 із 7 мікрорайонів) залишились без світла. Також не працює водозабірна станція – у місті відсутня вода.

"Це справжня гуманітарна катастрофа, яку навмисно створюють рашисти!" - йдеться у повідомленні.

Раніше

Сьогодні російські військові знову вдалися до провокацій. Як повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, внаслідок їхнього обстрілу зафіксовано три «прильоти» біля промислового майданчику ЗАЕС.

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