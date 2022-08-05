Рашисты ударили по Энергодару из РСЗО: город без света и воды, количество пострадавших уточняется

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Киев • УНН

 • 237165 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Военные-террористы из рф обстреляли Энергодар из РСЗО и создают в городе гуманитарную катастрофу, передает УНН со ссылкой на сообщение Энергоатома.

Детали

"Почти два часа назад рашисты обстреляли город Энергодар, который является спутником Запорожской атомной электростанции. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

По данным Энергоатома, захватчики разбомбили электроподстанцию ​​«Луч», в результате чего почти весь город (6 из 7 микрорайонов) остались без света. Также не работает водозаборная станция – в городе отсутствует вода.

"Это настоящая гуманитарная катастрофа, которую намеренно создают рашисты!" – говорится в сообщении.

Ранее

Сегодня российские военные снова прибегли к провокациям. Как сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, в результате их обстрела зафиксировано три «прилета» возле промышленной площадки ЗАЭС.

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