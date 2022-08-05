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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Рашисти в Енергодарі влаштували чергову провокацію: зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчику ЗАЕС

Рашисти в Енергодарі влаштували чергову провокацію: зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчику ЗАЕС

Київ • УНН

 • 129478 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні російські військові знову вдалися до провокацій. Як повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, внаслідок їхнього обстрілу зафіксовано три «прильоти» біля промислового майданчику ЗАЕС, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні, 5 серпня, російські військові знову вдалися до провокацій. Внаслідок їхнього обстрілу о 14.30 зафіксовано три «прильоти» біля промислового майданчику ЗАЕС", - написав Орлов.

За його словами, ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Додамо

У той же час, Орлов наголосив, що незважаючи на провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції.

Викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

"Загарбники продовжують влаштовувати терор та наражати на небезпеку увесь цивілізований світ. Необхідно якомога швидше вжити всіх заходів для того, щоб повернути контроль над ядерним об’єктом Україні!" - резюмував міський голова.

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