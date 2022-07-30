У захопленому Енергодарі пролунали вибухи біля готелю, де живуть окупанти

Цитата

“У ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. У першому мікрорайоні, прямо перед готелем "ВП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки. Наразі відомо, що у повітря злетіло три одиниці військової техніки рф, яка перегороджувала під’їзд до готелю”, – повідомив Орлов у Telegram.

Деталі

За наявною інформацією, серед цивільних жителів постраждалих немає. Але в будинках, розташованих неподалік, вибило вікна.

Доповнення

Як писав УНН, у Маріуполі передали черговий "палкий" привіт окупантам. Як повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, "красиво палало" біля складів техники з БК та мінних полів.