Відплата вже тут: у Маріуполі красиво палає біля складів техніки окупантів та мінних полів

Цитата

"Маріуполь. Наша група спротиву “Немізіда” передає черговий палкий привіт окупантам. Буквально.

Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полів біля Маріуполя. Красиво палає в бік Новоазовська-Донецька. А поруч - фортифікації, склади техники з БК та мінні поля, які з переляку понаробила мраZота.

Не потушити - не вкрасти", - написав Андрющенко.

Додамо

Він висловив сподівання, що "вогонь перекинеться на базу мразот і буде прекрасна бавовна. Відплата не просто поруч. Вона вже на марші. Слава Україні!"

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