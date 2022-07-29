Відплата вже тут: у Маріуполі красиво палає біля складів техніки окупантів та мінних полів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Маріуполі передали черговий "палкий" привіт окупантам. Як повідомив у Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, "красиво палає" біля складів техники з БК та минних полів, передає УНН.
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"Маріуполь. Наша група спротиву “Немізіда” передає черговий палкий привіт окупантам. Буквально.
Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полів біля Маріуполя. Красиво палає в бік Новоазовська-Донецька. А поруч - фортифікації, склади техники з БК та мінні поля, які з переляку понаробила мраZота.
Не потушити - не вкрасти", - написав Андрющенко.
Додамо
Він висловив сподівання, що "вогонь перекинеться на базу мразот і буде прекрасна бавовна. Відплата не просто поруч. Вона вже на марші. Слава Україні!"
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