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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36925 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Відплата вже тут: у Маріуполі красиво палає біля складів техніки окупантів та мінних полів

Відплата вже тут: у Маріуполі красиво палає біля складів техніки окупантів та мінних полів

Київ • УНН

 • 363888 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. У Маріуполі передали черговий "палкий" привіт окупантам. Як повідомив у Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, "красиво палає" біля складів техники з БК та минних полів, передає УНН.

Цитата

"Маріуполь. Наша група спротиву “Немізіда” передає черговий палкий привіт окупантам. Буквально.
Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полів біля Маріуполя. Красиво палає в бік Новоазовська-Донецька. А поруч - фортифікації, склади техники з БК та мінні поля, які з переляку понаробила мраZота.
Не потушити - не вкрасти", - написав Андрющенко.

Додамо

Він висловив сподівання, що "вогонь перекинеться на базу мразот і буде прекрасна бавовна. Відплата не просто поруч. Вона вже на марші. Слава Україні!"

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