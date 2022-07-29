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Возмездие уже здесь: в Мариуполе красиво пылает у складов техники оккупантов и минных полей

Киев • УНН

 • 363879 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В Мариуполе передали очередной "горячий" привет оккупантам. Как сообщил в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, "красиво пылает" у складов техники с БК и минных полей, передает УНН.

Цитата

"Мариуполь. Наша группа сопротивления “Немизида” передает очередной горячий привет оккупантам. Буквально.
Гораздо меньше украинского зерна удастся украсть с полей возле Мариуполя. Красиво пылает в сторону Новоазовска-Донецка. А рядом - фортификации, склады техники с БК и минные поля, которые с испуга понаделала мраZота.
Не потушить - не украсть", - написал Андрющенко.

Добавим

Он выразил надежду, что "огонь перевернется на базу мразот и будет прекрасный хлопок. Возмездие не просто рядом. Оно уже на марше. Слава Украине!"

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