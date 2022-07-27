У Маріуполі під час крадіжки окупантами урожаю пролунав потужний вибух

Деталі

За словами Андрющенка, пролунало декілька потужних вибухів: Лівобережний район - в полях поза містом (розмінування); Сартана - в полях (розмінування) і найгучниший з боку Приморського району. Звук вибуху з боку Приморського району чули навіть в селі Мелекіне на відстані 15 км від епіцентру. За попердніми даними, останній вибух це наслідок чергової спроби крадіжки українського врожаю.

Цитата

"Сільгосптехніка налетіла на міну. Місцеві пишуть про декілька карет швидкої, що поїхали на місце вибуху. Інформацію уточнюємо. Єдине що мають пам’ятати окупанти і колаборанти - красти українське шкідливо для здоров’я. А іноді - для життя", - написав радник мера.

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Доповнення

В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферндумом разглядають питання перейменування Маріуполь у Жданов.