В окупованому Маріуполі мешканці задихаються від диму - мерія
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У тимчасово захопленому росіянами Маріуполі Донецької області окупанти спробували зробити зачистку пройми річки Кальчик біля мосту в Екстрім-парку. Однак у результаті, місцеві мешканці почали задихатися від диму. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради, інформує УНН.
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«Терміново. Окупанти спробували зробити зачистку пройми річки Кальчик біля мосту в Екстрім-парку шляхом «контрольованого підпалу». Підпал спрацював, але правда з контролем виникла проблема. Внаслідок люди у місті задихаються димом», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферндумом разглядають питання перейменування Маріуполь у Жданов.
Російські окупанти готують фейкове розслідування про події у драмтеатрі Маріуполя, щоб покласти відповідальність за злочин на українців.