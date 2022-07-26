В окупованому Маріуполі мешканці задихаються від диму - мерія

Цитата

«Терміново. Окупанти спробували зробити зачистку пройми річки Кальчик біля мосту в Екстрім-парку шляхом «контрольованого підпалу». Підпал спрацював, але правда з контролем виникла проблема. Внаслідок люди у місті задихаються димом», - ідеться в повідомленні.

Доповнення

В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферндумом разглядають питання перейменування Маріуполь у Жданов.

Російські окупанти готують фейкове розслідування про події у драмтеатрі Маріуполя, щоб покласти відповідальність за злочин на українців.