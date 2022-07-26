В оккупированном Мариуполе жители задыхаются от дыма – мэрия
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Во временно захваченном россиянами Мариуполе Донецкой области оккупанты попытались произвести зачистку проймы реки Кальчик у моста в Экстрим-парке. Однако в результате, местные жители начали задыхаться от дыма. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, информирует УНН.
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«Срочно. Оккупанты попытались произвести зачистку проймы реки Кальчик у моста в Экстрим-парке путем «контролируемого поджога». Поджог сработал, но правда с контролем возникла проблема. В результате люди в городе задыхаются из-за дыма», – говорится в сообщении.
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В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница сказал, что вместе с псевдореферндумом рассматривают вопросы переименования Мариуполя в Жданов.
Российские оккупанты готовят фейковое расследование о событиях в драмтеатре Мариуполя, чтобы возложить ответственность за преступление на украинцев.