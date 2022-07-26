Окупанти хочуть перейменувати Маріуполь – радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Російські окупанти розмірковують над тим, щоб перейменувати тимчасово захоплений Маріуполь у Жданов. Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.
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"В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферндумом разглядають питання перейменування Маріуполь у Жданов", – повідомив Андрющенко.
Нагадаємо
Російські окупанти поновили вивезення українського зерна через порт Маріуполя.