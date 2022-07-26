Оккупанты хотят переименовать Мариуполь – советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Российские оккупанты размышляют над тем, чтобы переименовать временно захваченный Мариуполь в Жданов. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует УНН.
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"В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница сказал, что вместе с псевдореферндумом рассматривают вопросы переименования Мариуполя в Жданов", – сообщил Андрющенко.
Напомним
Российские оккупанты возобновили вывоз украинского зерна через порт Мариуполя.