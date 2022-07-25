Окупанти знову вивозять українське зерно через порт Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ, 25 липня. УНН. Російські окупанти поновили вивезення українського зерна через порт тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, інформує УНН.
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За словами Андрющенка, електропостачання в порту відновлено, наразі триває підготовка для перевалки зерна. Вчора в Маріуполі зафіксували перші вантажівки, які рухалися в бік порту.
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"Зерновози в’їхали в місто з Донецького напрямку. Державне мародерство росії морем після невеликой паузи поновлено", – наголосив радник мера.
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