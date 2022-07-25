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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти знову вивозять українське зерно через порт Маріуполя

Окупанти знову вивозять українське зерно через порт Маріуполя

Київ • УНН

 • 182222 перегляди

КИЇВ, 25 липня. УНН. Російські окупанти поновили вивезення українського зерна через порт тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами Андрющенка, електропостачання в порту відновлено, наразі триває підготовка для перевалки зерна. Вчора в Маріуполі зафіксували перші вантажівки, які рухалися в бік порту.

Цитата

"Зерновози в’їхали в місто з Донецького напрямку. Державне мародерство росії морем після невеликой паузи поновлено", – наголосив радник мера.

Доповнення 

В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань повідомили, що через війну в Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуть для посіву зернових.

У російському Красноярському краї депутати вирішили поповнити власний фонд сільськогосподарської продукції завдяки постачанням з тимчасово захопленої частини Херсонщини. Проте згодом новина про це зникла із сайту законодавчих зборів краю.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що перевезення зерна Чорним морем розпочнеться найближчими днями.

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