Оккупанты снова вывозят украинское зерно через порт Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ, 25 июля. УНН. Российские оккупанты возобновили вывоз украинского зерна через порт временно захваченного Мариуполя Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, информирует УНН.
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По словам Андрющенка, электроснабжение в порту восстановлено, сейчас идет подготовка для перевалки зерна. Вчера в Мариуполе зафиксировали первые грузовики, которые двигались в сторону порта.
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"Зерновозы въехали в город из Донецкого направления. Государственное мародерство россии морем после небольшой паузы восстановлено", – подчеркнул советник мэра.
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В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили, что из-за войны в Украине более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посева зерновых.
В российском Красноярском крае депутаты решили пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции благодаря поставкам из временно захваченной части Херсонской области. Однако позже новость об этом исчезла с сайта законодательного собрания края.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перевозка зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни.