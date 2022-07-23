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Зерновий коридор у Чорному морі запрацює найближчими днями - Ердоган

Зерновий коридор у Чорному морі запрацює найближчими днями - Ердоган

Київ • УНН

 • 153874 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що перевезення зерна Чорним морем розпочнеться найближчими днями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Haberler.

Цитата

«Ми зробимо значний внесок у подолання глобальної продовольчої кризи з рухом суден, який розпочнеться найближчими днями», - сказав Ердоган.

Доповнення

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збиті силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили у ОК "Південь".

Це сталося менш ніж через 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем – з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від росії з ООН та Туреччиною підписала і Україна. Йшлося про розблокування для експорту трьох портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси вже викликав реакцію як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомляв, що Україна продовжить підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море, незважаючи на сьогоднішній ворожий ракетний удар по порту Одеси.

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