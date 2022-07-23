Зерновой коридор в Черном море заработает в ближайшие дни - Эрдоган

Цитата

«Мы внесем значимый вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса с движением судов, которое начнется в ближайшие дни», - сказал Эрдоган.

Дополнение

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию, как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что Украина продолжит подготовку к запуску экспорта аграрной продукции через Черное море, несмотря на сегодняшний вражеский ракетный удар по порту Одессы.